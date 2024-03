MÕNED ONGI ÜKSI? ⟩ Uus uuring heidab valgust, miks tulnukad end ikka veel näidanud pole

Kujuta ette maailmu, kus elu õitseb varjatud ookeanides või on laienenud juba kaugele tähedevahelisse pimedusse, kus tsivilisatsioonid kasvavad ja arenevad, olles piiratud ainult oma planeetide või tähesüsteemide piiridega. Kuid meie maavälise mõistuse otsingud on siiani jäänud kindla kinnituseta, et peale meie tõesti kuskil on veel mõni tsivilisatsioon. Teadlased nüüd vähemalt teavad, miks see nii võib olla, selgitas uus uuring.