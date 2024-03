NEW SCIENTIST ⟩ Teadlased on avastanud eriti üllatava viisi, kuidas inimesel Parkinsoni tõbe avastada

Oleme ammu teadnud, et koerad on võimelised kasutama oma nina teatud tüüpi vähi, malaaria ja isegi COVID-19 tuvastamiseks. Kuid need koerad, kes on võimelised seda tegema, on tavaliselt kindlast tõust. Nüüd on uuringud näidanud, et eri tõugu lemmikloomakoeri saab treenida tuvastama Parkinsoni tõvega seotud ainulaadseid lõhnu peaaegu 90-protsendilise täpsusega.