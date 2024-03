Ameerikas valmistati valgusimpulssidel toimiv südamerütmur – te ei usu, mis sest pärast kasutamist saab

21. veebruaril ajakirjas Nature avaldatud uuring näitab, kuidas see tehnoloogia võib vähendada südameoperatsioonidega kaasnevaid riske ja avardada tuleviku meditsiiniseadmete võimalusi. Membraan, mis on valmistatud kahekihilisest P-tüüpi silikoonist ja millel on nanopoorne ülemine kiht, tekitab valguse toimel elektrilaengu. Seade on piisavalt väike ja kerge, et pakkuda patsientidele mugavust, kaaludes vähem kui üks viiekümnendik grammist.