Briti armee pani DragonFire'i laserrelva soomusmasinale

Wolfhound 6x6 soomusauto on Briti armee kasutatav raskeveok, mille eesmärk on pakkuda nii kaitset kui ka paindlikke kasutusvõimalusi lahinguväljal. Wolfhound on osa Tactical Support Vehicle (TSV) programmist ning see on valmistatud logistilise toetuse pakkumiseks eesliini vägedele, olles võimeline transportima mitmesugust kaupa oma soomustatud kere varjus.