Teadlaste idee ⟩ kuivatame stratosfääri ära - läheb jahedamaks

Ajakirjas Science Advances avaldatud uuringus pakuvad teadlased välja vastuolulise geotehnoloogilise strateegia globaalse soojenemise vähendamiseks. See tähendaks stratosfääri kuivatamist kõige levinuma kasvuhoonegaasi – veeauru eemaldamise teel. Strateegias selgitatakse, kuidas sõna otseses mõttes kuivatada stratosfääri, et aidata planeeti jahutada. Samas tunnistades, et see annaks üsna vähe tulemusi.