Iisraeli õhutõrjeradarid jõuavad Ukrainasse

The Times of Israel kirjutas 7. juunil 2023, et Iisrael oli varem kõhelnud selliste radarisüsteemide tarnimise osas, et vältida pingete eskaleerumist Venemaaga, kes kontrollib suurt osa õhuruumist Süürias, kus Iisrael samuti tegutseb. Sellest hoolimata on Iisraeli ametnikud oma plaani, tarnida Urainale varajase hoiatamise süsteemid, taas kinnitanud. Kusjuures tsiviilotstarbeline õhuvalvesüsteem on kavas kasutusele võtta septembris.