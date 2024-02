Austria matemaatikud: ärge tehke nalja, koostöö ei ole pelgalt tahte ja võrdsuse küsimus

Krishnendu Chatterjee ja Valentin Hübner, teadlased Austria Teaduse ja Tehnoloogia Instituudist (ISTA), on avaldanud ajakirjas PNAS uuringu, mis pakub uusi teadmisi indiviididevahelise koostöö mõistmiseks. Nende töö keskendub matemaatilisele printsiibile, mis selgitab, kuidas erinevate omadustega inimesed saavad koostööd teha, eriti avalike hüvede kontekstis, mis on oluline majandusele ja käitumisteadustele. Tegemist on mänguteooria rakendamisega puhkudel, mis puudutab ka selliseid probleeme nagu on seda ühiseid huvisid puudutava vara või väärtuste haldamine ja kasutamine. Kõnealune uurimus püüab avada ja loob ka mudelipõhised alused juhtudeks, kui tõepoolest on tegemist olulise ühise huvi või varaga, siis teadupoolest kujunevad välja olukorrad, kus ühiste probleemide lahendamine kipub ebaõnnestuma: praktikas ei kujune otsused, mida tehakse jätkusuutlikeks või ei õnnestugi neid teha. Põhiküsimus on kõikide selliste otsuste või ka dilemmade puhul ju see, et kui palju soovib üks või teine indiviid panustada ühisvara haldamisse või selle eest hoolitsemisse.