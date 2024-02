Tsüaniidisõda Hiina ja Filipiinide vahel kogub tuure

Jutt on Bajo de Masinloci nimelisest atollist, mille kuuluvuse üle vaieldes, on Hiina pool letti löönud koguni 15. sajandist pärit Yuani dünastia aegsed maakaardid, millelt on võimalik vaid hiinlastel aimata selle atolli neile kuulumist.

Filipiinide Kalandus- ja Vesiviljeluse Büroo (The Philippines’ Bureau of Fisheries and Aquatic Resources) on esitanud Hiina kaluritele süüdistuse, et nad kasutavad tsüaniidi tõrjumaks Filipiinide kalapaate strateegiliselt tähtsatelt kalastusaladelt. Selline tegevus ei ole mitte ainult kahjulik mereelustikule, vaid süvendab ka juba niigi pingelist olukorda kahe riigi vahel.