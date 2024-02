Nagu maapinnal voolavad jõed kannavad endas vett, nii liiguvad ka atmosfääris intensiivsed niiskusvood, kuid taevalaotuses olevad voolud on meile palju raskemini nähtavad. Siiani on olnud, sest nüüd on need nähtavaks muudetud ja ilmaennustajad ning ka kliimauurijad saavad enda käsutusse sootuks täpsema teadmise vee kulgemise kohta Maa atmosfääris.