UNES «NÕIDUMINE» ⟩ Loe, mida võivad magavale inimesele öeldud sõnad ta südamega teha

Magav inimene on jätkuvalt mõistatus ja välismaailm mõjutab me uneseisundit sageli ootamatul moel. Uuringud näitavad, et uni ei tähenda ühenduse katkestamist reaalsusega – sõnad võivad koguni und paremaks muuta. Liège'i ülikooli tsüklotroni uurimiskeskus (Center of Research Cyclotron at the University of Liège) paljastab, et magav keha reageerib ka unes välismaailmale, selgitades, kuidas meelelisest keskkonnast pärit teave võib mõjutada une kvaliteeti.