Karvutuid kasse tabab müstiline ning kummalise mustriga nahahaigus

Erüteem on lai meditsiiniline termin, mis tähistab nahapunetust, ning mida leidub analoogselt ka inimestel, näiteks erythema migrans ehk puukborrelioosiga seotud iseloomulik härjasilma lööve. Inimmeditsiinis tunnustatud kujundlik erüteem (FE) on tüüpiliselt rõnga- või kaarekujuliste löövetega. Inimestel on see sageli pigem sümptom kui iseseisev haigus, mis annab märku terviseprobleemidest nagu infektsioon või autoimmuunhaigused.