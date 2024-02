See üldlevinud toidulisand võib esile kutsuda tsöliaakiat

E551, mida tavaliselt tuntakse ränidioksiidina, on nanoosakeste pulber, mille osakesed on väiksemad kui 100 nm. Selle roll paakumisvastase ainena on laialt levinud kuiv- ja pulbrilistes toiduainetes, sealhulgas supid, vürtsid, teraviljapõhised piimasegud imikutele, lahustuv kohv, kakaosegu ja külmkuivatatud pasta.