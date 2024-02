Miks meil on liigaastad ja kui keeruline on Gregoriuse kalender tegelikult?

Võib-olla olete kuulnud, et Maal kulub 365 päeva, et teha täisring ümber Päikese. Kuid tegelikult kestab see teekond umbes 365 ja veerand päeva. Nihkeaastad aitavad hoida 12-kuulise kalendri kooskõlas Maa tiirlemisega ümber Päikese. Nelja aasta peale moodustavad need ülejäävad tunnid ühe terve päeva. Liigaastal lisame selle lisapäeva veebruarikuusse, mis teeb selle tavalise 28 päeva asemel 29 päeva pikkuseks, kirjutab Purdue'i ülikooli füüsika ja astronoomia doktorant Bhagya Subrayan sciencealert.com lehel.