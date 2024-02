Seade on mõeldud kasutamiseks patsientidele, kelle alakeha liikumisvõime on vähenenud või puudub, ning TWIN liigutab kasutaja jalgu põlve- ja puusaliigese juures asuvate mootorite abil. Need mootorid saavad toidet sisseehitatud akust, mis peaks ühetunnise laadimisega kestma umbes neli tundi.