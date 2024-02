NOORUSE ELIKSIIR? ⟩ Teadlased leidsid rakkude vananemise üllatava põhjuse

Meie rakke ümbritseb habras membraan, mille paksus on vaid 5 nanomeetrit – see on vaid 1/20 seebimullist. Rakke kahjustavad kergesti füsioloogilised tegevused, sealhulgas lihaste kokkutõmbumine ja kudede vigastus. Selliste kahjustustega toimetulemiseks on rakud varustatud mehhanismidega, mis suudavad teatud määral parandada membraanikahjustusi.