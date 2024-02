Tapjainstinkt lükkas evolutsioonile tuurid sisse – miljoneid aastaid enne saurusi

Varasemad imetajate eelkäijad, kes valitsesid Maad umbes 60 miljonit aastat enne esimeste dinosauruste ilmumist (Sauruse tekkisid triase perioodil ca 240 miljonit aastat tagasi), kohanesid maapealsete tipukiskjatena ajavahemikus 315 kuni 251 miljonit aastat tagasi. Bristoli Ülikooli ja Avatud Ülikooli uurijad keskendusid karnivoorsete sünapsiidide, varajaste kiskjate, lõualuude anatoomiale ja kehasuurusele, et taastada nende toitumisharjumused ja jälgida nende ökoloogilist evolutsiooni ajas. Nad tuvastasid umbes 270 miljonit aastat tagasi toimunud märkimisväärse muutuse sünapsiidide lõualuude funktsioonis. See oli seotud olulise kiskjakäitumise muutusega ja sellel on oluline tähtsus meie kõige varasemate esivanemate evolutsioonis. Selle uuringu kohta on avaldatud ka ajakirjas Communications Biology artikkel: «Sünapsiididest kiskjate ekomorfoloogia näitab hilise paleosoikumi maismaa ökosüsteemide kasvavat dünaamilisust».