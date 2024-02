Läti teadlane: mikroplast poeb ka Maa sügavusse ja me ei tea, kuidas see toimub

Mikroplast on roninud tõepoolest kõikjale. Uus uuring näitab, et pisikesed plastitükid ei leia teed mitte ainult loomadesse, jääkattesse, ookeanidesse ja isegi meie kehade sügavustesse, vaid imbuvad ka läbi kivimikihtide. See muudab plastide ilmumise geoloogilises lõikes halvaks märgiks inimajastu alguse kohta.