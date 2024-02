Hispaaniast leiti käelaba kummaliste kirjadega selle peal

Pronksist käelabal on tundmatu kirjaga tekst. Uurijad oletavad, et see on baski keele eelkäija.

Uurijad on Põhja-Hispaanias avastanud äärmiselt paeluva leiu: pronksist käe, mis pärineb umbes 2000 aasta tagusest rauaajast. Käe pealispinnale on graveeritud neli rida kummalisi sümboleid. Uus uuring viitab, et see ammune kiri on seotud muistsete paleohispaania keeltega ja võis olla osa keelest, mis on tänapäeva Hispaanias arenenud baski keeleks.