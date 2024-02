Need neandertallaste tehtud tööriistad on kui tehasest tulnud

Ajakirjas Science Advances avaldatud töö on teinud New Yorgi ülikooli, Tübingi ülikooli ja Berliini rahvusmuuseumi teadlased. «Need hämmastavalt hästi säilinud tööriistad pakuvad tehnilist lahendust, mis on laias laastus sarnane varajaste kaasaegsete inimeste poolt Aafrikas valmistatud tööriistade näidetega, kuid käekiri peegeldab neandertallase omalaadset «puudutust», milleks on käsitsi hoitavate tööriistade käepidemete valmistamine,» ütleb Radu Iovita, kaasprofessor New Yorgi ülikooli inimese päritolu uuringute keskusest.