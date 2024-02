NEW SCIENTIST ⟩ Kas «aju liigutamine» ehk suurem mõttetöö kulutab rohkem energiat?

Ehkki mõtlevat inimest on kujutatud rasket tööd tegevana, on tõde aju liigutamise energiakulu kohta keerulisem, kui esialgu tundub, selgitavad teadlased.

Müüt, et me kasutame ainult kümme protsenti oma ajust, on juba põhjalikult ümber lükatud. Võib-olla jääb aga legend sellest siiski püsima, sest nii ahvatlev on uskuda, et sinust võib saada geenius, kui õpid seda niisama kasutuna seisvat 90 protsenti kasutamata. Tegelikkuses pole aga meie aju ükski osa üleliigne ja kõik on alati nii-öelda sisse lülitatud, isegi kui magad või ei mõtle parajasti tarku mõtteid.