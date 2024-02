NEW SCIENTIST ⟩ Eksperimentaalseks raviks kasvatatud tüvirakud kujutavad endast vähiriski

​Testitud rakke ei ole inimestesse pandud, vaid neid kasutati teadusuuringutes, et uurida nende meditsiinilist kasutamist. Leiud näitavad, et rakkude paljunemine võib põhjustada ohtlike mutatsioonide teket, ütleb Nissim Benvenisty Jeruusalemma Heebrea Ülikoolist. «Need on täpselt samad mutatsioonid, mida leiate inimese kasvajatest.»

Tüvirakud, mida uuritakse regeneratiivse meditsiini jaoks, on «pluripotentsed», mis tähendab, et need on sarnased areneva embrüo omadega, millel on potentsiaal paljuneda ja muutuda erinevat tüüpi kudedeks. Tavaliselt saadakse need kas ebavajalikest embrüotest, mis on tehtud kunstliku viljastamise (IVF) käigus, või võetakse täiskasvanult rakke, näiteks naharakke, ja manustatakse teatud keemilisi signaalmolekule.