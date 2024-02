Küllap ei lahku Einasto pilk ja mõte ka unedes maailmaruumist ja osa – võimalik, et väga suur osa – tema ajust raalib ja tegutseb kosmose varjatumaid rütme tabada püüdes magadeski. Omalaadse kingitusena laiutab universumi kaugustes nüüdsest üks järjekordne superparv. Seda on üsna raske hoomata ja ette kujutada, kuid sellised parved koosnevad galaktikatest ja koguni galaktikaparvedest. Universumis arvatakse neid olevat kümne miljoni kandis, aga üks neist kannab nüüd Einasto nime. Teadlaste rühm, kes on siiani leidnud neist oletatavast kümnest miljonist 670 superparve, andis Einasto nime meist umbes kolme miljardi valgusaasta kaugusel olevale moodustisele, mis on oma paar tuhat korda suurem Linnuteest. Valgus liigub selle ühest otsast teise 360 aastat.