Inimese ainulaadne lõhn võib anda vihjeid selle kohta, kui terve keegi on

Vana-Kreeka aegadest peale oleme teadnud, et me lõhname teisiti, kui me end halvasti tunneme. Kuigi me toetume tänapäeval vereanalüüsile, kasutasid Vana-Kreeka arstid haiguste diagnoosimiseks lõhna. Nad nuusutasid haiguse kahtlusega inimest ning kui nad ütlesid, et sul on fetor hepaticus (halb maks), tähendas see, et sul võib tekkida maksapuudulikkus.