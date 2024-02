PÄIKESETUULT TIIBADESSE ⟩ NASA sai valmis kosmilise päikesepurjeka esimese osa

Veerand päikesepurje juuksekarvast õhemast kangast on valmis. Tulevikus viib selline tehnoloogia mõne kosmoselaeva kaugele mõnda teise tähesüsteemi.

Kosmoses saab samuti tuule jõul edukalt liikuda, edasi tõukab päikesetuul. See on osakeste vool, millega võib vastava purje abil nagu purjekas kosmoseavarustes tohutuid kiirusi saavutada. NASA on jõudnud sellise jõuallikaga kosmoselaeva valmistamises järgmisse otsustavasse etappi.