Universumi tumeaine paljastas end tavatul moel

Kuid 1970. aastatel avastasime, et me eksisime sellega. Selgub, et universumil on lõppude lõpuks ikkagi muster ja see on lausa selline, mida me suudame kaardistada. Kogu see muster on üles ehitatud tagaküljele, mida praegu tuntakse kosmilise võrguna. See koosneb peamiselt galaktikatest, gaasist ja tumeainest ning läbib universumit kauni, ämblikulaadse mustriga.