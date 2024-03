New Scientist ⟩ Liigikaaslasi söödi möödanikus ka rõõmust ja kurbusest – ja see oli pigem tavaline

Tänapäeval on kannibalism paljudes ühiskondades tabuteema. Filmides, nagu «Texase mootorsaemõrvad», näeme seda hälbena. Me seostame seda zombide, psühhopaatide ja sarimõrvaritega, nagu seda oli fiktiivne Hannibal Lecter. Positiivseid lugusid kannibalidest on vähe. Kuid ehk on aeg mõtteviisi muuta, sest hoolimata meie eelarvamustest koguneb tõendeid, et kannibalism oli levinud inimkäitumine.