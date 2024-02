Maia-Liisa Anton ⟩ Euroopa põllumajanduspoliitika ei ole kooskõlas ELi kliimaeesmärkidega

Keskkonnaühendused rõhutavad, et teadlaste prognoositud kliimamuutuse mõjusid, nagu näiteks ägedaid kuumalaineid, me juba tunneme omal nahal ning Euroopa parlamendi liikmetel on siin palju teha, et maailma paremaks muuta. Maia-Liisa Anton leiab, et Euroopa on kindlasti liikumas õiges suunas, ja on oma eesmärkidega olnud suureks eeskujuks. Aga kui asi jõuab tegudeni, on neid raskem läbi viia kui plaane teha.

«Me ju kahjuks näeme, et kui päriselt midagi tegema on vaja hakata siis seal tulevad suured takistused ette. Kliimaneutraalsuse 2050. eesmärk oli üsna lihtne, 2030. aasta eesmärgid läksid juba väga palju keerulisemalt ja juba taheti jälle hakata nii-öelda füüsikaga läbi rääkima, et äkki ikka tegelikult ei peaks nii palju tegema, kui teadus ütleb. Ja kui me vaatame nüüd konkreetselt eelnõusid, siis kliimapoliitikas on kokkulepete tegemine läinud lihtsalt, aga looduse kaitse osas on ju need kõige suuremad komistused olnud. Pestitsiidide vähendamise eelnõu näiteks lõpuks võeti tagasi just sellepärast, et see lahjendati nii suurel määral ära, et ka eelnõu algsed toetajaid ütlesid, et sellisel kujul sellest eelnõust mitte mingit kasu ei ole. Looduse taastamise eelnõu läks lõpuks läbi, aga suur hulk siduvaid ettepanekuid võeti sealt ikkagi maha. Me oleme sellega rahul, et midagi on tehtud, aga ilmselgelt ei ole see kooskõlas selle teadusliku konsensusega, mida on teha vaja,» leiab Anton.