Teadlased on hämmingus, et need linnud nii nutikad suudavad olla

Idamaised sarvlinnud (Anthracoceros albirostris) on troopilised linnud, kes on levinud kogu Kagu-Aasias. Tehtud katsed näitasid, et nad on võimelised mõistma objektide püsivuse ideed, et asjad jäävad sinna ka siis, kui nad on silme eest kadunud.