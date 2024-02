Loe lähemalt, kuidas ahvid nalja viskavad

Teadlased on tuvastanud orangutanide ja veel kolme ahviliigi puhul, et need naljatlevad. Sageli jääbki naljaheitmine ühepoolseks tegevuseks.

Oletatakse, et huumori alged on vähemalt 13 miljonit aastat vanad. Primatoloogid ja kognitiivset käitumist uurivad bioloogid on tuvastanud neljal ahviliigil käitumisi, mida on alust seostada naljatlemisega.