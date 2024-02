OLETE KUULNUD ⟩ Kuu on seest tühi – lugege lähemalt, kust see jutt pärit

Vandenõuteoreetikud uskusid kunagi, et Kuu on seest õõnes. Kuigi see on ju isegi tõenäolisem kui see, et Kuu on tehtud juustust, tundub see siiski praeguseks üsna naeruväärne. Niisiis, kust see õõnsa Kuu teooria – või pigem vandenõuteooria – alguse sai? Üllataval kombel ei põhine see folklooril ja lugu pole ka väga vana. Õõnsa Kuu teooria tekkis esmakordselt 1969. aastal Apollo 12 kuumissiooni ajal. NASA teadlased soovisid saada rohkem teavet Kuu koostise kohta. Apollo 12 missiooni ajal seadsid astronaudid Pete Conrad ja Alan Bean maandumispaigas üles passiivse seismilise eksperimendi (PSE) osana suuremast Kuu eksperimentide seeriast, mida tuntakse kui Apollo Lunar Surface Experiment Package (ALSEP).