Võib tunduda, et see on ka üleüldiselt hea tervisega inimese puhul teretulnud. Uue uuringu avastused võivad aga taasavada pikaajalise vaidluse selle üle, kas viirusejärgse väsimusseisundiga inimesi tuleks julgustada trenni tegema või võib see neile hoopis rohkem kahju kui kasu tuua.