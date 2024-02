NEW SCIENTIST ⟩ Une juhtimine aitab magades õppida, kuid sellel on ka tumedam pool

Magamine tulevikus võib välja näha just selline: öökapil on seade, mis teeb uneinseneeriat ning aitab õppida või loovust parandada. Kuid seda saab ka kurjasti ära kasutada.

Õpiku padja alla panemine, et see öösel magades pähe jääks, polegi enam nii ulme. Isegi iidsed egiptlased otsisid kohtumist viljakuse ja sünni jumala Besiga, joonistas ta oma käele jumaluse kujutise ning mähkides selle käe ja kaela musta riide sisse enne magama heitmist. See tava, mida on kirjeldatud papüürustel ning mis pärineb umbes aastast 1350 eKr, on varaseim dokumenteeritud näide stimulatsiooni kasutamisest unenäo sisu mõjutamiseks.