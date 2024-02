RAUDNE ROOMAJA ⟩ Loe, miks pandi sisalikule nimi Iron Maideni solisti järgi

Peruu mägedes on avastatud uus sisalikuliik, mis on nimetatud Iron Maideni solisti Bruce Dickinsoni järgi. Teadlased leidsid looma Peruu Cordillera de Coláni mäestikus, mis asub 460 miili kaugusel Limast põhja pool. Nad panid uuele sisalikuliigile nimeks Enyalioides dickinsoni. Inglise keeles kannab see liik nime Dickinsoni puusisalik (Dickinson's wood lizard).