OTSIVAD TÄHELEPANU ⟩ Tulnukad võivad supernoovade ajal meiega ühendust võtta

Kohtume supernoova all: kui tuleks kokku saada kellegagi, keda me veel ei tea ega tunne, peab välja mõtlema mõne loogilise silmatorkava aja ja koha. Üks selline punkt võiks olla supernoova plahvatus. Pildil olev James Webbi teleskoobiga pildistatud 1987A ongi 37 aastat tagasi toimunud (õigemini siis meieni jõudnud) kosmiline suursündmus, mis naabergalaktikates kindlasti tähelepanu äratas. Kui keegi tahtis endast teada anda, oleks ta võinud just sel hetkel oma signaali meile teele saata.

Foto: NASA / ESA / Wikimedia Commons