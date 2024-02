Atlandi ookean on kliimamuutuste tagajärjel jõudmas murdepunkti, mille tulemusel võivad põhjapoolkeral hoovused peatuda. Viimased andmed paraku kinnitavad seda. Autorid toovad välja, et kui künnis on saavutatud, järgneb murdepunkt tõenäoliselt ühe kuni nelja aastakümne jooksul. See tähendab tõsiseid ja ulatuslikke tagajärgi kogu maailmas, kirjutab sciencealert.com