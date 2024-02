Dr. William Bass Tennessee ülikooli antropoloogiaosakonnast 2024 aasta 24. jaanuaril inspekteerimas Knoxvilles asuvat laibafarmi. Bass on on üks USA juhtivaid kriminalistilise antropoloogia asjatundjaid.

Laibafarmid on kõhedad kohad. Avalikkuse eest varjatult lebavad seal loomade aga ka inimeste surnukehad. Need viiakse sinna täitsa värsketena. Ei, tegemist pole mingi ebaseadusliku toiminguga: need inimesed on oma eluajal andnud allkirja, et nad annetavad oma keha pärast surma teadusuuringuteks. Ja teadust neis laubafarmides ka tehakse.