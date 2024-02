Jaanuaris Berliini lähedal taevast alla sadanud meteoriit osutus haruldaseks aubriidiks

Berliini kohal plahvatanud meteoriiditükid on nüüd kindlaks tehtud. Paljud kahtlustasid juba pelgalt 21. jaanuaril 2024. aastal Berliini lähedal langenud meteoriitide pilte vaadates, et need kuuluvad haruldasesse rühma, mida nimetatakse aubriitideks.