Nooremteaduri taasleidmishetk: kaotasin ja leidsin keemia päris mitu korda õppimise jooksul

Selgushetk

Umbes aasta pärast tööga alustamist olin juba enam-vähem kursis sellega, mida ma teen, miks ja kuidas. Mis enne seda oli? Kogu aeg oli tunne, et vundamenti on veel vaja ehitada, oskusi lihvida ja abi küsida. Selgusehetk ilmutas end tegemistuhinas. Nagu mitmed korrad varem, oli mu sünteesitud ainega midagi lahti ning oli vaja mõelda, kus kohas sünteesitee rappa oli viinud. Astusin õpitud, paljutallatud mõtteradu ning avastasin, et teen seda analüüsi täiesti ise. Pilt on selge ning vastused on leitavad. See selguse tunne jahmatas mind tookord ning teen hea meelega ka edaspidi tööd, et kogeda veel seda määratult mõnusat ja võimestavat emotsiooni – ma oskan ja saan ise!