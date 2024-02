Selgusehetk teaduses saabub siis, kui teadusmõistatus saab lahenduse – heureka!

Valikuhetk

Teadlaskarjääris pean määravaks bakalaureusetöö temaatika valikut. Laual oli mitmeid pakkumisi, aga valisin lõputöö tegemise just päikeseenergeetika tipplaboris, mis kujundas minu edasise karjääri. Kõige parem on alati õppida oma ala tippudelt.

Selgushetk

Teadustöös tabab selgusehetk mind, kui käesolev teadusmõistatus saab lahenduse – heureka moment.

Eraelus tabavad selgushetked mind sageli peale rasket tööperioodi, kui tõden, et kõige olulisem on mul kodus ja eneseohverdamine tööl ei ole õige.

Kahtlushetk

Kõige suurem kahtlusehetk oli siis, kui endine uurimisgrupi juht Enn Mellikov tegi mulle, värskelt kaitsnud doktorile ettepaneku asuda uueks uurimisgrupi juhiks. Kahtluse põhjustas ettepaneku ootamatus ning tajumine, et mitte kõik ei toeta seda ettepanekut. Positiivsest küljest tunnen, et tegin ettepanekut vastu võttes õige otsuse ja Enn oli väga suureks toeks minu juhiks kasvamisel vaatamata faktile, et oleme väga erinevad. Igale inimesele on oluline, et teda aktsepteeritaks isikuna, mitte ei eeldataks, et inimene peaks end muutma.

Murdehetk

Murdehetk võib tabada pöördumatute otsuste tegemisel. Neil hetkedel on vaja rahu ja aega enda jaoks asjad läbi mõelda, et hiljem ei tekiks kahetsust. Naisteadlasena seostuvad need sageli pere- ja tööelu tasakaalu küsimustega.

Tüdimushetk

Tüdimus tabab mind hetkedel, kus pean tühja tööd tegema ehk tööd, mis läheb vaid kellegi sahtlisse. Õnneks olen aja jooksul niipalju targemaks saanud, et püüan vältida selliseid ülesandeid, mis tekitavad tunde, et see on küll minu potentsiaali raiskamine.

Taasleidmishetk

Taasleidmishetked on tabanud mind laste kasvamisel, kui juhtumisi minu kunagised hobid ka neile huvi pakuvad ja need ka minu jaoks lauale taastoovad. Näiteks vanem tütar on mul tõeline kunstnikuhing ja pärinud minu kire joonistamise vastu. Siis sirgeldan ka ise jälle.

Võitlushetk

Võitlushetk seostub mulle kõige enam ebaõigluse vastu võitlemisega. Kahjuks unustatakse neil hetkedel taustsüsteem ja jäädakse kinnismõtetesse kinni, mis võib asjatult kahju teha ja inimsuhteid rikkuda.

Ohkehetk

Ohkan, kui olen väsinud.

Rõõmuhetk

Rõõmus olen oma lähedaste ja sõprade seltsis ja looduse keskel.