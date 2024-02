Tähtsad hetked inseneriüliõpilase elus: valikud, kahtlused, võitlus ja rõõm

Valikuhetk

Tudengivormelis on põhiülesanne igapäevaselt valikuid teha, nagu iga inseneriameti puhul. Ilmselt üks kõige olulisemaid valikuid on akupaki (elektrivormeli energiaallika) projekteerimisel, et milliseid elemente kasutada. See mõjutab tervet hooaega ja määrab, palju energiat on meil kulutada ning kui efektiivne energiakasutus on.

Selgushetk

Kõige toredam selgushetk oli, kui avastasin, kui väga mulle meeldib inseneriamet ning sain kinnitust, et sisetunne oli õige. Tulen tõesti iga päev hea meelega kontorisse, et oma projektiga tegeleda ning anda endast kõik, et lõpptoode hea tuleks.

Kahtlushetk

Olen tudengivormelis juba teist hooaega ning vastutus on sellel hooajal tõusnud tohutult, minnes juhtmestuselt (juhtmete kogum, mis ühendab kogu madalpinge elektroonika) üle akupaki eest vastutajaks. Pidevalt kahtlen, kas minu disain on ikka parim. Siiski, kõige suurem kahtlushetk oli hooaja alguses – kas olen ikka kõige parem akupakki tegema. Nüüd tõestangi eelkõige endale, et jah olen küll.

Murdehetk

Murdehetki on omajagu, eriti see hooaeg, kus peaaegu kõik pole läinud nii nagu plaanitud. Kõige raskem hetk siiani oli siis, kui hooaja alguses mõned ideed, mida soovisin see hooaeg sisse tuua, kukkusid läbi ning pidin hoopis eelmise aasta lahendusi edasi arendama.

Tüdimushetk

Tüdimushetki pole niivõrd palju olnud, aga päris tüütu on teha analüüsi oma geomeetriaga ning see kohe ei toimi.

Taasleidmishetk