TÕDE UNIVERSUMI KOHTA ⟩ Muna oli enne kui kana – galaktikad said alguse mustadest aukudest

Uued teadmised kummutavad teooriaid selle kohta, kuidas mustad augud kosmost kujundavad, seades kahtluse alla klassikalise arusaama, et need tekkisid pärast esimeste tähtede ja galaktikate ilmumist. Selle asemel võisid mustad augud oluliselt kiirendada uute tähtede teket universumi esimese 50 miljoni aasta jooksul, mis on vaid üürike periood selle 13,8 miljardi aasta pikkuses ajaloos.