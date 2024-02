PARAS PÕNTS ⟩ Inimkond on alustanud Kuu lagastamist – loe, kui palju seal juba maist prahti vedeleb

Apollo kuumooduli kõrval on kott astronaudi väljaheitega. Seal leidub aga muudki rämpsu. Antarktikast ja nüüd Džomolungmaltki peavad inimesed oma tahked väljaheited kaasa viima – mitte aga Kuult.

Inimesed on alati taevasse vaadanud, kasutades tähtede asukohti taevalaotuses navigeerimisjuhistena või siis kõnelenud tähtedest lummavaid lugusid. Iga inimtsivilisatsioon on tähtede poole vaadanud ja kasutanud taevakehade liikumist aja mõõtmiseks ning tähenduse leidmiseks. Nüüd on inimkond alustanud ka Kuu muutmisega prügimäeks.