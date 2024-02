NEW SCIENTIST ⟩ Kas menstruaaltsükli hormoonide muutused mõjutavad kognitiivseid oskuseid?

Uuringud on näidanud, et menstruaaltsükkel võib hormonaalsete kõikumiste tõttu kognitiivseid oskuseid mõjutada. Näiteks on uuringud näidanud, et ruumilise töötlemise ja mälu jaoks kriitiliste ajupiirkondade suurus muutub teatud hormoonide kontsentratsiooni languse ja voolude tõttu.