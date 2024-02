NEW SCIENTIST ⟩ NASA asteroidiküti kõhus olev aine võib pärineda iidsest eluks sobivast ookeanist

«Minu tööhüpotees on, et see oli iidne ookeanimaailm,» ütleb missiooni juhtivteadur Dante Lauretta Arizona ülikoolist. Näidis, mille nad uurimiseks avasid, sisaldab ka huvitavaid struktuure, mis võiksid anda vihjeid elu päritolu kohta, lisab ta.