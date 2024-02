Inimaru tehisaru ajastul

Inimaru ei ole hämmastav seetõttu, et ta suudab malet mängida või kuuekäigulist õhtusööki valmistada või korvpallimängust aru saada. Inimaru on hämmastav, kuna vajaduse korral suudab ta kõike seda ja veel paljut muudki. Meie arukus ei väljendu ühe ülesande edukas lahendamises (ega IQ-testis). Nii et kui teete endale vorstivõileiba või paberlennukit, siis tundke ennast uhkelt. Ja kui keegi räägib (või kirjutab Horisondis), et tema teab, mis tehisaru arengus juhtuma hakkab, siis suhtuge sellesse skeptiliselt. Näiteks kui keegi mainib, et varsti on meil isesõitvad autod, siis võite esile tuua, et nii Google’i asutaja Sergei Brin kui ka Elon Musk ennustasid, et isesõitvad autod on reaalsus aastaks 2017. Nüüdsel ajal neid autosid veel pole. Põhjus ei ole selles, et poleks üritatud: asjaomasesse tehnoloogiasse on investeeritud hinnanguliselt sada miljardit dollarit. Aga see, et sobivat isesõitvate autode tehnoloogiat pole veel suudetud luua, ei tähenda, et tehisarus poleks üldse mingeid sisulisi arenguid olnud.