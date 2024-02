Kvantkiirendiga superarvutid on tulnud, et jääda

Skeptikute arvates kulub veel vähemalt 10 aastat, enne kui luuakse kasutuskõlblikud kvantarvutid. Tegelikult on kvantrevolutsioon juba alanud: loodud on esimesed hübriidsüsteemid, mis sobitavad kvantarvutuse klassikalise andmetöötlusega. Ühe hübriidi tekkesse on andnud suure panuse ka Tartu ülikooli spetsialistid.

Inimkond asus kvantmaailma saladusi uurima 20. sajandi hakul. Esimesed avastused selles valdkonnas aitasid leiutada transistori, laseri ja elektronmikroskoobi. Praegusajalgi rakendatakse kvantnähtusi uute tehnoloogiate väljatöötamisel. Eriti palju põnevust pakuvad kvantarvutid, kus teavet kirjeldatakse ja analüüsitakse klassikaliste bittide asemel kvantbittide abil. Kvantbittide iseärasuste tõttu suudavad kvantarvutid kiiresti lahendada mõnda liiki probleeme, millele tavaarvuti kulutaks miljardeid aastaid.

Kahe aasta eest sai alguse Põhjamaade e-taristute koostööalgatuse (NeIC) projekt NordIQuEst, mille eesmärk on luua regiooni vajadustele sobiv kvantarvutusplatvorm. Nüüdseks on valminud hübriidsüsteem, kus Euroopa kiireim superarvuti LUMI on ühendatud kvantarvutitega Helmi ja QAL9000, mis paiknevad vastavalt Soomes ja Rootsis. Soome on esimene riik Euroopas, kus kvantarvuti ja superarvuti integratsioon on õnnestunud. Ühtlasi on LUMI praegu maailma võimsaim kvantkiirendiga superarvuti. Helmi ja QAL9000 töötavad viiekvantbitise protsessoriga, kuid peagi asendatakse need 20 kvantbitist koosnevate protsessoritega. Iga lisanduv kvantbitt suurendab kvantarvuti võimsust kaks korda.

Kvantarvutitele ligipääsu tagamisel etendab tähtsat osa Tartu ülikooli teadusarvutuste keskuse spetsialistide kaasabil loodud Puhuri-teenus, mis võimaldab kasutajaid autentida ja arvutusressurssi hallata. Seega on Puhuri otsekui arvutustaristu nähtamatu väravavaht ja raamatupidaja. Peagi saavad ka Eesti teadlased ja ettevõtjad kvantarvutustega eksperimenteerima hakata. Selleks tuleb pöörduda Eesti teadusarvutuste taristu (ETAIS) poole.