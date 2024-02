Kanepitaime ekstrakt käivitab rakusurma – see on hea uudis vähiraviks

Teadlased on hiljuti teinud murrangulise avastuse – Cannabis sativa taimest saadud ekstraktil on võime pärssida melanoomirakkude kasvu ja kutsuda esile rakusurm. See areng on oluline samm kanepiekstraktide võimalikuks kasutamiseks vähiravis. Eriti aitaks see melanoomi puhul, mis põhjustab üle 80 protsendi nahavähiga seotud surmajuhtumitest.