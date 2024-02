PEASÜÜDLANE ⟩ Teadlased leidsid rakud, mis vastutavad allergiate eest

Murrangulise arengu käigus on teadlased leidnud seni avastamata B-mälurakkude alatüübi, mis on immuunsüsteemi komponent, mis vastutab inimese allergiate teabe säilitamise eest. See uus avastus on märkimisväärne terapeutiliste sekkumiste edendamiseks, mille eesmärk on leevendada allergiaid. Eriti saaksid abi need inimesed, kellel on eluohtlikud allergiad, näiteks toiduallergia.