Laineenergia lööb laineid ⟩ Soome ettevõte hakkab lainetest elektrit tootma

Laineenergia ei tundu olevat ülikiiresti arenev sektor. Me oleme näinud selles valdkonnas palju põnevaid ideid, kus seadmed nii vee all kui veepinnal elektrit toodavad, kuid kõik need ideed on jäänud katse või prototüübi staadiumisse.

See tekitab nördimust. Lainetest saadav energia on ülimalt usaldusväärne, ülimalt ette prognoositav ja üle maailma rannikualadel kogu aeg kättesaadav. Just seal, kus paljudele inimestele meeldib elada. See peaks olema ideaalne taastuvenergia lahendus. Kuid areng toimub nii aeglaselt, et tekib küsimus, mis seda takistab?