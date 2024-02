Euroopa tuumasünteesi keskuse JET viimane katse lõi uue energiarekordi

«Näitasime JET-is, kuidas pehmendada plasmast lähtuva tugeva soojuskiirguse mõju seadme seintele ja kuidas viia plasma seal stabiilsesse olekusse, mis võimaldab vältida energiapursete jõudmist reaktori seinteni. Mõlemad tehnikad aitavad kaitsta tulevaste seadmete seinte terviklikkust. See on esimene kord, kui suutsime neid stsenaariume testida deuteeriumi-triitiumi keskkonnas,» sõnas EUROfusion Tokamak reaktorite käitlemise töörühma juht Emmanuel Joffrin.

Projektiga on tegeletud juba alates 1983. aastast. JET-i esimesed deuteeriumi-triitiumi katsed toimusid 1997. aastal ja 2021. aastal näidati juba suure võimsusega tuumasünteesi enam kui viie sekundi jooksul, püstitades sellega eelmise maailmarekordi. Kolmas deuteerium-triitium kütusesegu kasutanud katseseeria viidi läbi seitsme nädala jooksul 31. augustist kuni 14. oktoobrini 2023 aastal. Need katsed pühendusid kolmele suunale – plasmauuringud, materjaliteadus ja neutronite transport.

JET lõpetas praeguse etapi teadusuuringud 2023. aasta detsembri lõpus. 2024. aasta veebruari lõpus minnakse edasi seadme elutsükli järgmisesse faasi, mille eesmärk on reaktori kasutusest kõrvaldamine ja taaskasutamine.

JET-il on olnud üle nelja aastakümne tähtis roll tuumasünteesil põhineva energiaallika arendamisel. Uuringutulemustel on samuti ülioluline mõju Lõuna-Prantsusmaal ehitatavale tuumasünteesiuuringute megaprojektile ITER, Ühendkuningriigi elektrijaama prototüübile STEP, Euroopa näidiselektrijaamale DEMO ja teistele ülemaailmsetele tuumasünteesiprojektidele, mis arendavad ohutut, vähese süsinikuheitega jätkusuutlikku energiaallikat.

Millist kütust kasutatakse tuumasünteesiks?

Deuteeriumit ehk rasket vesinikku saab veest eraldada ja seda on maailmas piisavalt. Triitium ehk üliraske vesinik on radioaktiivne ja selle poolestusaeg on ligikaudu 12 aastat. Triitiumit saab toota liitiumist.

Milles seisnes viimatine tuumasünteesi katseseeria (DTE3)?

Kolmas deuteerium-triitium kütusesegu kasutanud katseseeria viidi läbi seitsme nädala jooksul 31. augustist kuni 14. oktoobrini 2023. aastal. Need pühendusid kolmele suunale – plasmauuringud, materjaliteadus ja neutronite transport.

Kuidas kasutada tuumasünteesil vabanevat energiat?

Tuumasüntees on tähtede ja päikese energiaallikas, mis võib saada pikaajaliseks süsinikuheitevabaks põhivajadusi katvaks soojus- ja elektrienergia allikaks, kasutades selleks väikeses koguses kütust.

Deuteerium ja triitium on tavalise vesiniku kaks raskemat isotoopi, mis omavad kütuseseguna võimalikest tuumasünteesikütustest kõige kõrgemat reaktsioonivõimet. Temperatuuril 150 miljonit kraadi Celsiuse järgi toimuva deuteeriumi ja triitiumi tuumasünteesi käigus moodustub heelium ja neutron ning vabaneb tohutul hulgal soojusenergiat. Tuumasüntees on oma olemuselt ohutu, kuna see protsess ei saa käivitada ahelreaktsioone ning ei tekita pikaealisi jäätmeid ega kasvuhoonegaase.

Allikas: JET